РИАМО - 4 дек. Научно-образовательный центр планируют создать в подмосковном Долгопрудном для обеспечения комфортной среды для ученых, студентов, инновационных компаний, сообщил помощник президента РФ Владислав Сурков.

Во вторник состоялось заседание Наблюдательного совета Московского физико-технического института, которое открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и Сурков.

«Наше решение - создание научно-образовательных центров, которые фактически могут и должны быть не просто образовательными организациями, а реально существовать в рамках городской агломерации, иметь привязку к местности. Это в интересах области. Если нам удастся дать такой проект, передать на рассмотрение и областного, и федерального правительства, то мы создадим в Московской области красивое, подходящее для жизни и творчества место», - сказал Сурков журналистам.

Как отметил Воробьев, первый такой кластер планируют создать в Долгопрудном, в такой агломерации будут объединены кампусы, школы, лаборатории, частные компании.

«Мы, власти муниципальные и региональные, должны думать, что построить, как построить», - заключил Воробьев.