РИАМО - 4 дек. На обработку вызова, поступающего оператору системы-112 в Подмосковье, необходимо в среднем 83 секунды, сообщил журналистам во вторник начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

«Оператор системы-112 принимает вызов, в среднем обработка вызова идет около 83 секунд. При этом оператор контролирует карточку, которую создает в системе-112 на любое происшествие от ее заведения и до закрытия, до окончания реагирования на любую чрезвычайную ситуацию», - сказал Самолевский.

Он отметил, что в работе системы-112 Подмосковья задействованы более 3,6 тысячи операторов.

Система-112 Московской области работает в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Система оказывает помощь наиболее удобными для жителей и гостей Подмосковья способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков.

На территории Московской области за помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить на номер «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента Help112mo, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.