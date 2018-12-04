РИАМО - 4 дек. В Московской области время реагирования экстренных оперативных служб сократилось с 2010 года более чем на 10 минут, в том числе благодаря созданию системы-112, сообщил журналистам во вторник начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

«Преимущество системы-112 и других систем, это сокращение комплексного реагирования экстренных оперативных служб на различные происшествия, пожары, сложные чрезвычайные ситуации. За время работы системы-112 мы с прошлого года сократили время реагирования экстренных оперативных служб на 3,5 минуты. А в итоге с 2010 года у нас общее сокращение с рядом проводимых мероприятий, в том числе и с созданием системы-112, на 10,5 минут», - сказал Самолевский.

Ранее он отметил, что среднее время обработки вызова оператором системы-112 составляет 83 секунды.

Система-112 Московской области работает в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Система оказывает помощь наиболее удобными для жителей и гостей Подмосковья способами. В ее работе задействовано более 3,6 тысячи высококвалифицированных специалистов – операторов, лингвистов, психологов, сурдопереводчиков.

На территории Московской области за помощью в систему-112 можно обратиться пятью способами: позвонить на «112» по телефону, отправить СМС-сообщение на номер «112», через мобильное приложение «112 МО», с помощью программы Skype, набрав имя абонента Help112mo, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.