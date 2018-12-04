РИАМО - 4 дек. На Николоямской улице в столице завершили работы по ремонту фасада и замене кровли старинного здания Московского авиационного института, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города.

«Мосгорнаследие официально подтвердило окончание ремонта фасадов выявленного объекта культурного наследия «Главный дом городской усадьбы, XVIII век». Здание, расположенное по адресу: Николоямская улица, дом 11, строение 1, находится в пользовании ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», - говорится в сообщении.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что в рамках работ специалисты отремонтировали кирпичные стены, заделали все трещины, воссоздали штукатурное покрытие, окрасили фасады в соответствии с проектной документацией, заменили кровлю и водосточные трубы, обработали защитными составами деревянные элементы и отремонтировали металлические поверхности.

Отдельным важным этапом стал ремонт декоративных гипсовых лепных деталей фасада: мастера расчистили их от покрасок и дополнили все утраченные за время существования элементы (шишки, венки, капители, картуши, кронштейны).

«Трехэтажное старинное здание на Николоямской улице является образцом типичного доходного жилого дома конца XIX века и важным элементом исторической застройки Таганского района. Его отличает интересный фасад в стиле классицизм авторства архитектора Августа Вебера, украшенный лепным декором. На протяжении своей истории дом преимущественно принадлежал фабрикантам и купцам», - отметил Емельянов.

В 1756 году главный дом городской усадьбы принадлежал жене фабриканта Демидова, а в 1777 году фабриканту Алексею Иванову. Возможно, в здании была фабрика. В 1803 году на городских планах дом обозначен, как двухэтажный с мезонином. Тогда он принадлежал купчихе Т.И. Грезниковой.

В 1806 году дом приобрел купец Н.Т. Верещагин. Одна из служб стала именоваться солодовней: во владении производили пиво, а в доме, вероятно, им торговали. В 1899 году, когда двором владел сын купчихи М.С. Тюляевой, дом был капитально перестроен по проекту архитектора Августа Вебера.