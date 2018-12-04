РИАМО - 4 дек. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser у предпринимателя в поселении Сосенское новой Москвы, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 3 декабря в 11:03 в службу «02» от учредителя ООО поступило сообщение об угоне автомобиля от дома по адресу: Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, улица Потаповская Роща.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 22:00 2 декабря по 11:00 3 декабря по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser LC 200, принадлежащего ООО», – сказал собеседник агентства

Он отметил, что материальный ущерб составил не менее 1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».