РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Жители подмосковного Подольска могут передать новогодние подарки для детей-инвалидов и сирот до 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Детский мир».

«В Подольске стартовала новогодняя благотворительная акция. Благотворительный фонд группы компаний «Детский мир» приглашает всех желающих оказать поддержку детям с трудной судьбой. В магазинах данной розничной сети стартовал новогодний этап благотворительной акции «Участвуйте!», – сказала начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям ГК «Детский мир» Надежда Киселева.

По ее словам, цель акции – собрать и передать необходимую помощь детям из социальных учреждений, детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям. Акция проходит до 31 декабря в 230 городах России и Казахстана, в том числе и в Подольске.

В рамках акции с новогодними праздниками поздравят свыше 300 тысяч детей из 700 социальных учреждений по всей стране. Для того чтобы принять участие в благотворительной акции, достаточно прийти в любой магазин данной сети и оставить подарок в специальном манеже, расположенном рядом с кассами. Это могут быть одежда, обувь, игрушки, сладкие наборы, карнавальные костюмы, новогодние маски, настольные игры. К подарку можно приложить и открытку с пожеланиями.

Благотворительная акция «Участвуйте!» проходит в магазинах сети в течение всего года. Предыдущий осенний этап акции проходил с 1 сентября по 31 октября 2018 года. За два месяца в нем приняли участие более 1,5 миллионов покупателей, которые передали свыше 1,8 миллиона единиц одежды, обуви, питания и другой помощи.