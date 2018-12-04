РИАМО - 4 дек. Ужесточение правил платной парковки для приезжающих в центр Москвы будет проведено в интересах местных жителей, которые ежедневно сталкиваются с дефицитом мест для своих автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В центре Москвы с 15 декабря изменятся правила пользования платными городскими парковками. Нововведения будут введены точечно и не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки в центре теперь составит 5 минут вместо 15. Для 5% парковочных мест вводится новый дневной тариф, при этом лишь на 1,9% улиц с самой большой загрузкой будет установлен максимальный тариф в 380 рублей и введена платная парковка по воскресеньям.

«Мы понимаем, что часть изменений вряд ли понравятся всем, однако необходимо найти баланс между интересами местных жителей и теми, кто приезжает в сложные для паркования места в городе. Мы вынуждены подойти более детально к регулированию тарифов и правил и изменить работу городского парковочного пространства, опираясь на экспертные исследования и просьбы жителей. Это решение проблем, с которыми ежедневно сталкиваются местные жители (резиденты)», — говорится в сообщении.

Платные парковки, которые действуют в Москве с 2012 года — это эффективный способ решения проблемы дефицитного уличного пространства в городе. Так, благодаря им в два раза сократился средний срок прибытия скорой помощи, МЧС и пожарных расчетов на вызов (с 20 минут в 2010 году до 8 минут в 2017 году) и уменьшилось время стоянки с 6 часов до 1 часа 20 минут.

С вводом платной парковки в городе ликвидирована хаотичная парковка, в 3,5 раза выросла оборачиваемость парковочных мест, создана безопасная и благоприятная среда для пешеходов, городского транспорта и автомобилистов. Кроме того, сокращение «блуждающего» трафика, создаваемого водителями, находящимися в поисках свободного места, позволяет уменьшать перепробеги транспорта и интенсивность движения, снижать количество загрязняющих выбросов и общий уровень шума на городских улицах.

«Приоритет в работе платной парковки в столице — это, безусловно, интересы местных жителей. Мировые специалисты в области транспорта неоднократно отмечали, что у Москвы нет другого выхода – платное парковочное пространство развивать необходимо, и это – самая мягкая регулирующая мера из возможных», - заключается в материале.

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