РИАМ0 – 4 дек. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ОЦЭТ» получила разрешение министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию предприятия по производству современных котлоагрегатов, говорится в сообщении министерства инвестиций и инноваций.

«Проект резидента особой экономической зоны «Дубна» компании «Объединенный центр энергоэффективных технологий» направлен на разработку и внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Для его реализации на правобережной площадке ОЭЗ инвестор построил собственный административно-производственный корпус площадью более 6,1 тысячи квадратных метров. Тридцатого ноября объект был принят в эксплуатацию», – отмечается в сообщении.

Проект полностью осуществляется за счет средств инвестора – на данный момент в его реализацию уже вложено свыше 370 миллионов рублей, что более чем в три раза превышает изначально запланированную резидентом сумму.

«В здании переменной этажности размещаются производственная, складская и административная зоны. В производственной части завода будет осуществляться изготовление типовой продукции котельного оборудования. Это водогрейные блочно-модульные котельные мощностью до 30 МВт, паровые блочно-модульные котельные мощностью до 30 тонн пара в час, а также котлоагрегаты собственной разработки резидента номинальной единичной мощностью от 200 кВт до 1 тысячи кВт с увеличенным КПД и предполагаемый объемом выпуска до 70 единиц», – перечисляется в материале.

Современные котлоагрегаты дубненского резидента позволят избежать перерасхода топлива, повысят надежность системы теплоснабжения. Основными заказчиками научно-технической продукции «ОЦЭТ» станут предприятия энергомашиностроительного и энергоснабжающего комплекса, нефтяной и газовой промышленности, коммерческого сектора Центрального федерального округа, в настоящее время активно осуществляющего программу технической модернизации морально и физически устаревшего оборудования, другие заинтересованные в энергосбережении организации.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева, новый завод закроет потребности в теплоснабжении самых различных по масштабу объектов.

«Сегодня сотни котельных в том же Подмосковье нуждаются в замене старого оборудования на современное. И новое предприятие в Дубне поможет решить эту проблему. На заводе уже начато серийное изготовление полнокомплектных технологических изделий. А к 2021 году предприятие должно обеспечить замещение не менее 15% импорта на отечественном рынке», – заявил он.

Гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев добавил, что это первый завод, который сдан в эксплуатацию в 2018 году.

«До конца текущего года (2018 года – ред.) будут сданы еще два предприятия – компаний «ПСК «Фарма», которая 29 ноября с участием губернатора Московской области осуществила технический запуск первой линии по производству аэрозольных лекарственных препаратов, и «МЛТ». А вот следующий 2019 год предполагает стать самым урожайным – сразу 10 резидентов готовятся к открытию своих заводов на территории особой экономической зоны», – заключил Афанасьев.