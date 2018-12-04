РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 4 дек. В подмосковных Котельниках определились победители выборов в молодежный парламент, всего выбрали 19 человек из 26 кандидатов, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Единый день голосования в молодежный парламент прошел в Московской области 29 ноября.

«В Котельниках сформирован новый состав молодежного парламента при совете депутатов городского округа Котельники. Всего выбрали 19 человек», – говорится в сообщении.

Свои голоса за 26 кандидатов на четырех избирательных участках отдали 497 человек.

В состав молодежного парламента вошли пять учеников школы №1, студентка филиала «Котельники» университета «Дубна», шесть учеников школы №2 и четыре ученика школы №3. Еще три человека вошли в состав парламента по ходатайству.