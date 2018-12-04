РИАМО – 4 дек. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы РФ включило сведения об ООО «Архпроект» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» в отношении ООО «Архпроект» для включения в реестр недобросовестных поставщиков», – отмечается в сообщении.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с Обществом контракт на выполнение работ по переносу вытяжных воздуховодов и дооснащения вытяжной вентиляции. В связи с нарушением Обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России Общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Архпроект» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков», – уточняется в материале.