РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте» призвал жителей округа присылать замечания по уборке дорог на электронную почту.

«Приводим в порядок дороги, общественные и дворовые территории городского округа Люберцы. Если у вас есть замечания или пожелания по уборке территорий, оставляйте их под постом: https://vk.com/im?sel=4750629&w=wall420204642_12400, или отправляйте на личную почту glava@lubreg.ru», – написал глава муниципалитета.

Он добавил, что в первую очередь от снега очищают пешеходные переходы, остановки, парковочные карманы, детские площадки и тротуары. Особое внимание уделяют вывозу мусора и очистке контейнерных площадок.