РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске разыскивают 35-летнего Владимира Филатова, который работал охранником в Климовском доме-интернате для инвалидов и престарелых, он пропал 17 дней назад, сообщила «РИАМО в Подольске» родственница пропавшего.

«Филатов работал в Климовском доме-интернате для инвалидов и престарелых вахтовым методом. Последний раз он звонил брату 17 ноября и сказал, что будет искать другую работу. Ушел с работы в этот день, и больше о нем ничего неизвестно. Странное исчезновение, так как все вещи и документы остались на работе, хотя собирался ехать в Москву», – сказала родственница.

По ее словам, пропавший, как правило, отрабатывал в Климовске около месяца, а затем примерно на две недели приезжал к родителям в Республику Мордовия, Большеигнатовский район, село Атяшево. Но в этот раз родители его не дождались.

Рост Филатова 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза синие. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, синий свитер в полоску, черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или «112». Волонтерам требуется помощь добровольцев в поисках.