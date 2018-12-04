РИАМО - 4 дек. В центре Москвы с 15 декабря изменятся правила пользования платными городскими парковками, среди нововведений – ввод платы за парковку по воскресеньям, повышение тарифов и сокращение периода бесплатной парковки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При изменении правил пользования платными парковками власти исходили из загруженности улиц и приоритетного права использования парковок местными жителями.

«На основе рекомендаций Российского экономического университета имени Плеханова разработаны новые правила пользования городскими парковками и дифференциации тарифов по признаку загруженности улиц. Нововведения не затронут владельцев парковочных разрешений и льготников и вводятся точечно на конкретных улицах. После изменений в центре Москвы освободится 15-20% парковочных мест», - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление принято правительством Москвы. Изменения вступят в силу с 15 декабря 2018 года.

Для решения проблемы перегруженности улиц и парковок в городе был определен комплексный подход и точечное изменение правил и тарификации для более детального регулирования трафика с учетом интересов резидентов.

Почти 25% уровня загруженности парковок сегодня создают автомобили, припаркованные без оплаты в течение отведенных 15 бесплатных минут. Они создают дополнительный трафик, из-за чего страдают другие водители, которые не могут найти парковку. При этом 98% автомобилистов оплачивают парковку с помощью мобильного приложения или СМС в течение нескольких минут – в основном это владельцы личных автомобилей. Время бесплатной парковки теперь составит 5 минут.

Для 5% парковочных мест Москвы изменятся тарифы на парковку. Между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 рублей в час сохранится. Изменения произойдут на улицах внутри Садового кольца и лишь на нескольких точках у ТТК, где наблюдается сильная загруженность. При этом стоимость меняется только днем с 08:00 до 21:00, ночью тариф остается прежним. Водителей просят внимательнее смотреть на знаки и таблички, которые будут обновлены до 15 декабря.

«Тариф на парковку сформирован не в зависимости от зон, а от конкретной загрузки улиц. Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час — это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час», - отмечается в материале.

Лишь на 1,9% улиц города будет установлен максимальный тариф — 380 рублей. Это улицы возле «Москвы-Сити», Тверской, Арбата, Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. На этих улицах парковка в воскресенье станет платной. При этом в дни государственных праздников даже на этих улицах автомобили можно будет по-прежнему оставить бесплатно. Для местных жителей ничего не изменится.

«Благодаря этим мерам местные жители и автомобилисты, приезжающие ненадолго в центр, смогут найти место для автомобиля на улице, или оставить машину на подземной парковке, на которых, как правило, нет дефицита паковочных мест», - подчеркивается в сообщении.

Для жителей центральных районов города, которые неоднократно просили департамент транспорта создать больше парковочных мест только для них, будет организовано 76 мест, доступных только для резидентов, например, на улицах Садовнической, Чаянова, Сергея Радонежского, в Богословском, Приютинском переулках и других.

Для водителей, которые не нарушают правила парковки, в мобильном приложении будут доступны такие полезные функции, как возможность продления парковочной сессии после ее завершения, замена неверного номера автомобиля или парковочной зоны до 23:59 текущего дня.

Из-за изменения часовой оплаты парковки изменится размер платы в течение одного месяца или одного года: 37 тысяч рублей в месяц и 370 тысяч рублей в год на всех платных городских парковках на территории, ограниченной ТТК, и на ТТК, включая его внутреннюю и внешнюю стороны, а также за внешней стороной ТТК; 30 тысяч рублей в месяц или 300 тысяч рублей в год на платных городских парковках на территории от внешней стороны Бульварного кольца до ТТК и на ТТК, включая его внутреннюю и внешнюю стороны.

В Москве изменят правила оплаты парковки через мобильное приложение>>