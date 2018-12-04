РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. Промышленный технопарк «Лидер» подмосковных Люберец представил диагностическое оборудование на выставке «Здравоохранение-2018» в Москве, сообщается в Instagram-аккаунте управления предпринимательства и инвестиций администрации горокруга.

«Промышленный технопарк «Лидер» и его резиденты, производители высокотехнологичного медицинского оборудования, принимают участие в выставке «Здравоохранение-2018» в Экспоцентре. Вниманию посетителей выставки представили последние разработки современного диагностического оборудования», – говорится в сообщении.

Оборудование заинтересовало не только зарубежных производителей, но и представителей отечественных госструктур. Производимая в технопарке продукция является импортозамещающей и, благодаря уникальным характеристикам, экспортируется, в том числе в страны Евросоюза.