РИАМО - 4 дек. В результате взрыва в квартире в городе Куровское городского округа Ликино-Дулево погибла одна женщина, ЧП могло произойти из-за предмета, похожего на гранату, которые нашел один из жильцов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

«4 декабря 2018 года в результате хлопка в одной из квартир в городе Куровское погибла женщина и пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.