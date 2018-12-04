РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 дек. В Люберцах автомобиль вылетел с трассы на обочину и врезался в рекламную конструкцию, авария произошла во вторник на Октябрьском проспекте, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.
«Сегодня (4 декабря – ред.) днем Toyota вылетела с Октябрьского проспекта недалеко от ЗАГСа. Автомобиль врезался в рекламную конструкцию», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате дорожного инцидента никто не пострадал.
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