РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. На автотрассе М-2 «Крым» недалеко от Подольска в результате ДТП с участием автомобиля Renault и «Газели» погиб мужчина, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня (4 декабря - ред.) на 27-м километре автотрассы М-2 «Крым» Симферопольского шоссе в Москве (недалеко от Подольска) произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan въехал в заднюю часть остановившейся «Газели». В результате аварии водитель (мужчина) легкового автомобиля Renault погиб», – сказал сотрудник.

Он добавил, что на месте ДТП работает оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.