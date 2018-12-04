РИАМО - 4 дек. Подробности вызова скорой медицинской помощи жители Подмосковья смогут получать по СМС уже в следующем году, соответствующая функция будет реализована в тестовом режиме в конце года с использованием системы-112, сообщил журналистам во вторник начальник Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

«В этом году мы продолжаем глубокую интеграцию системы-112 и 103 - это система скорой помощи. К концу года мы начнем уже тестировать, а в следующем году запустим (оповещение по СМС - ред.). Я вам говорил, что в мобильном приложении можно отслеживать, а теперь при каждом обращении в скорую помощь будет приходить СМС на мобильный телефон, где будет отображаться основные параметры прибытия скорой», - сказал Самолевский.

Он добавил, что в СМС будет отражено время поступления вызова и прибытия сотрудников скорой помощи.

«Информацию о ходе выполнения заявки по скорой помощи мы будем предоставлять с использованием системы-112», - уточнил Самолевский.

В Подмосковье также планируют сделать мобильное приложение, чтобы пациенты могли отслеживать движение автомобиля скорой.