РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 дек. В Королеве в ноябре убрали 115 кубометров снега, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Снег вывозился сотрудниками предприятия «Автобытдор».

«С дорог Королева вывезено 115 кубометров снежных масс в ноябре. Для обработки тротуаров и дорог противогололедными реагентами использовано 226 тонн соли и 99 кубометров пескосоляной смеси», – отмечается в сообщении.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта городскими службами ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации.

Сообщить о плохой уборке дорог можно в ЕДС по многоканальному телефону: 8(499)929-99-99, через сайт www.eds-korolev.ru или, используя мобильное приложение «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.