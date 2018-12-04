РИАМО - 4 дек. Сотрудники УФАС Московской области проверили точки общественного питания в аэропортах авиаузла подмосковного региона, по итогам мероприятия выяснилось, что в кафе «Шоколадница», «Бургер Кинг» завышают цены, по данному факту возбудили антимонопольные дела, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Внимание антимонопольной службы к деятельности кафе и ресторанов подмосковных аэропортов привлекли поступающие обращения граждан о завышенных ценах на услуги общепита.

«По результатам анализа ситуации на рынке Управлением было установлено коллективное доминирование ряда компаний по предоставлению услуг общественного питания, таких как ООО «Бургер Рус» (сеть ресторанов «Бургер Кинг»), ООО «Мастер Франчайзинг Групп» и ООО «МФГ» (сеть кафе «МУ-МУ»), ООО «Галерея-АЛЕКС» (сеть кофеен «Шоколадница»). Это послужило поводом для проверки наличия в действиях указанных компаний признаков нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

По результатам проведенных мероприятий в отношении доминантов были возбуждены антимонопольные дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

«В рамках дел предстояло проверить наличие злоупотребления доминирующим положением на рынке и установления монопольно высоких цен. Анализ деятельности ресторанов быстрого обслуживания «Бургер Кинг» осуществлялся Управлением в аэропорту «Домодедово», деятельность кафе «МУ-МУ» проверялась в «Домодедове» и «Шереметьеве», а кофеен «Шоколадница» в «Жуковском» и «Шереметьеве», – уточняется в материале.

Анализ документов, предоставленных в ходе проведения антимонопольного расследования, показал, что уровень цен на услуги общественного питания в кафе/ресторанах на территории аэропортов «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» выше, чем в столичных заведениях.

«В действиях ООО «Бургер Рус», ООО «Мастер Франчайзинг Групп» и ООО «МФГ» был установлен факт нарушения антимонопольного законодательства и выданы предписания об устранении нарушений. Кроме того, компании привлечены к административной ответственности», – подчеркивается в сообщении.

Предписания были исполнены в установленный срок. Снижены цены во всех категориях меню (горячие блюда, закуски, салаты, завтраки, обеды, горячие и холодные напитки, вода, десерты и так далее) и расширен ассортимент имеющихся блюд.

«Также было расширено экономменю ООО «Галерея-АЛЕКС» (сеть кофеен «Шоколадница»), предлагаемое в аэропортах «Шереметьево» и «Жуковский», которое увеличилось до восьми разделов (кофе и чай, холодные напитки, сэндвичи, салаты, основные блюда, блинчики, десерты, напитки) и 19 позиций. Цены в нем соответствуют ценам меню московских кофеен «Шоколадница», – добавляется в материале.

Меню «Бургер Кинг» в «Домодедове» теперь содержит 28 позиций по сниженной цене. Меню включает такие позиции, как кофе, чай, бургеры, роллы, обеды, вода, газировка, десерты, мороженое и другие. В аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» кафе «МУ-МУ» предлагает до 30 позиций в меню по сниженным ценам.