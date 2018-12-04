РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. Экскурсии, посвященные подвигу защитников Москвы в годы Великой Отечественной войны, проведут 5 и 6 декабря в филиале Музея Победы Красногорска, говорится в сообщении информационного центра культурного учреждения.

«Пятого и шестого декабря Красногорский филиал Музея Победы проведет экскурсию «Московская битва». Экскурсанты узнают о массовом подвиге защитников столицы», – отмечается в сообщении.

Часть экспонатов филиала Музея Победы показывают величие и трагизм сражения через подвиги людей, боровшихся за победу на фронте и в тылу.

«В экспозиции Красногорского филиала Музея Победы представлены документы, фотографии, личные вещи защитников и жителей Подмосковья», – сказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Записаться на экскурсии можно по телефонам: 8(498)715-83-06, 8(495)563-32-95.

День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году отмечают 5 декабря.