РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В подмосковном Красногорске продлили до 14 декабря срок приема заявок от предпринимателей на субсидию из местного бюджета, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Администрация городского округа Красногорск информирует о продлении с 10 декабря по 14 декабря 2018 года срока приема заявок на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по мероприятиям в рамках муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 годы», – говорится в сообщении.

Заявку можно зарегистрировать в отделе развития предпринимательства и инвестиций управления по инвестициям и развитию предпринимательства администрации муниципалитета по адресу: улица Ленина, дом 4, кабинет 405.

Дополнительная информация предоставляется по телефону: 8(495)562-46-68 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.

«Срок окончания подачи заявок устанавливается до 17 часов 14 декабря 2018 года. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются», – заключается в материале.