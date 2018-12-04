РИАМО - 4 дек. Два человека получили ранения при взрыве в квартире жилого дома в городе Куровское в Московской области, сообщил РИАМО во вторник осведомленный источник в правоохранительных органах.
Подмосковная полиция проверяет информацию о взрыве в одном из домов в городе Куровское городского округа Лукино-Дулево.
«Двое ранены», - сказал собеседник агентства.
Мужчина получил тяжелые травмы из‑за взорвавшейся в руках петарды в новой Москве>>
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии