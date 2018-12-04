РИАМО - 4 дек. Два человека получили ранения при взрыве в квартире жилого дома в городе Куровское в Московской области, сообщил РИАМО во вторник осведомленный источник в правоохранительных органах.

Подмосковная полиция проверяет информацию о взрыве в одном из домов в городе Куровское городского округа Лукино-Дулево.

«Двое ранены», - сказал собеседник агентства.

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