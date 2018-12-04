РИАМО – 4 дек. Известный российский артист Алексей Панин отреагировал на информацию о том, что он, будучи в нетрезвом виде, устроил скандал на борту самолета и в итоге был снят с рейса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Самолет летел рейсом Стамбул - Москва.

«Только что мне позвонили журналисты и рассказали. Понятия не имею, о чем идет речь», - сказал Панин.

Также актер добавил, что он «в Стамбуле был».

По информации источника агентства, Панин закатил в самолете пьяный дебош и стал советовать другим пассажирам, как курить так, чтобы датчики дыма ничего не зафиксировали. В результате актера сняли с рейса перед посадкой.