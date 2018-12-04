РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. Спортсменки из подмосковного Подольска Дарья Назарова и Светлана Валюк победили в турнире по карате‑кекусинкай в Пензе, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

«В городе Пенза 3 декабря прошел открытый межрегиональный турнир по карате‑кекусинкай. В нем приняли участие более 250 спортсменов из восьми регионов страны, в том числе воспитанники МБУ «УСЦ «Юность» городского округа Подольск, выступавшие в составе сборной Московской области. В результате турнира подольские спортсменки Дарья Назарова и Светлана Валюк получили первые места», – написал Сабинин.

Также среди призеров и спортсменка горокруга Екатерина Осадчая, которая получила третье место.