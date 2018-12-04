РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. Во вторник Щелковский суд Московской области перенес рассмотрение дела судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего мальчика в ДТП в Балашихе, очередное заседание проведут 5 декабря, сообщила «РИАМО в Балашихе» представитель пресс-службы учреждения Ольга Терехова.

Во вторник состоялись очередные слушания в Щелковском городском суде по уголовному делу в отношении судмедэксперта Клейменова.

«В ходе заседания судьей были рассмотрены ходатайства потерпевшего Романа Шимко о возвращении дела прокурору, а также подсудимого Михаила Клейменова – о разрешении не присутствовать на судебных заседаниях. Однако, суд не нашел оснований для удовлетворения этих ходатайств. Также был допрошен один свидетель, разрешен вопрос о вызове дополнительных свидетелей со стороны обвинения и со стороны защиты. По этой причине суд перенес дальнейшие слушания на 5 декабря, на 10:00», – сказала Терехова.

Она уточнила, что в ходе очередного заседания 5 декабря будут допрошены дополнительные свидетели.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний ребенок. Клейменову было поручено проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Эти нарушения привели к спиртовому брожению отобранных образцов крови и образованию в ней ацетальдегида и этилового спирта в количестве 2,7%, выявленных при ее судебно-химическом исследовании. Допущенные Клейменовым нарушения повлекли за собой проведение в отношении родителей погибшего процессуальной проверки, что причинило им глубокие душевные переживания и существенный моральный вред.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Отец погибшего ребенка Роман Шимко заявил в суде об угрозах его семье и попросил вернуть дело прокурору. По его мнению, защита Клейменова делает все, чтобы затянуть судебный процесс.