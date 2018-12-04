РИАМО - 4 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ Владислав Сурков открыли заседание Наблюдательного совета МФТИ, одной из тем обсуждения станет кампус для начальной школы, передает корреспондент РИАМО.

«Мы сегодня начинаем заседание Наблюдательного совета МФТИ. Мы очень благодарны Андрею Юрьевичу Воробьеву, что мы на его территории собрались. Андрей Воробьев является членом совета нашего университета, для нас это большая честь. МФТИ - это университет мирового значения, Подмосковье богато научными традициями, здесь сосредоточены большие образовательные и интеллектуальные ресурсы нашей страны», - сказал Сурков, открывая заседание.

Он добавил, что повестка заседания очень серьезная. Разговор будет вестись о сотрудничестве по профориентации с Московской областью и новом положении о закупках.

На совещании также присутствовали представители профильных ведомств, ректор МФТИ Николай Кудрявцев, проректоры.

Как отметил Воробьев, в вузе обучают около 7 тысяч студентов, при этом учебное учреждение постоянно внедряет новые современные методики.

«Вуз меняется, заметны государственные программы. Мы свою лепту стараемся вносить - физтех-лицей через дорогу, 600 ребят. Тесно взаимодействуем с составом физтеха. Сегодня хотелось бы обсудить темы дальнейшего развития школы, как источника одаренных ребят для МФТИ. Мы выделяем определенные ассигнования на развитие этой школы. В рамках указов президента мы думаем открыть кампус для начальной школы», - заключил Воробьев.