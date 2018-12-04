РИАМО - 4 дек. Государственная дума приняла в третьем и последнем чтении закон, который направлен на защиту несовершеннолетних от интернет-сообществ, которые вовлекают детей в осуществление противоправных действий, сообщает Газета.ru.

Проект документа внесла в Госдуму вице-спикер парламента Ирина Яровая. По ее мнению, новый закон будет «реально защищать» детей.

«Закон предполагает, что в Интернете будет блокироваться информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в осуществление противоправных действий. Также будет заблокирован контент, который склоняет детей к действиям, опасным для жизни и здоровья», - говорится в сообщении.

Согласно документу, провайдеры обязаны немедленно блокировать интернет-ресурс, если его владельцы сами не удалят потенциально опасный контент.