РИАМО - 4 дек. Депутаты Московской областной думы в ходе внеочередного заседания во вторник приняли закон об объединении семи поселений Серпуховского муниципального района с городским округом Серпухов, передает корреспондент РИАМО.

«Объединить в соответствии с федеральным законом <…> городское поселение Оболенск, городское поселение Пролетарский, сельское поселение Васильевское, сельское поселение Данковское, сельское поселение Дашковское, сельское поселение Калиновское, сельское поселение Липицкое Серпуховского муниципального района с городским округом Серпухов», - говорится в тексте принятого закона.

Поселения, объединенные с городским округом Серпухов, Серпуховский муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления закона в силу. Также со дня вступления в силу настоящего закона прекращаются полномочия органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления указанных поселений и Серпуховского района.

«Настоящий закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года, но не ранее, чем через десять дней после его официального опубликования», - отмечается в документе.