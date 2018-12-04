РИАМО - 4 дек. В подмосковных Мытищах работники Госжилинспекции организовали проверку по факту сюжета на одном из телеканалов, утверждалось, что в жилом доме на Трудовой улице отваливается кусками штукатурка, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Госжилинспекция Московской области оперативно проверила факты, изложенные в сюжете телеканала «360° Подмосковье». По итогам проверки выданы предписания об устранении нарушений в содержании общего имущества многоквартирного дома №16 по улице Трудовая в Мытищах.

«Люди который год наблюдают, как у них в подъезде кусками отваливается штукатурка, под ногами отваливается плитка, да и состояние оконных рам тоже не самое лучшее» – говорилось в сюжете.

Инспекторы вышли на проверку фактов, изложенных в материале, как только были соблюдены все установленные процедуры уведомления управляющей организации. По итогам внеплановой проверки сведения, указанные в сюжете, подтвердились: было выявлено частичное отсутствие напольного покрытия на лестничных клетках, а на стенах, потолках, откосах и подоконниках подъездов установлен факт нарушения штукатурно-окрасочного слоя.

«Кроме того, инспекторы зафиксировали наличие открытых электрощитов, не убранных в короба проводов слаботочной системы, неплотного притвора окон и входных металлических дверей, частичного разрушения отмостки и козырьков подъездов, а также отсутствие плафонов на осветительных приборах лестничных клеток», – сказал руководитель областного надзорного ведомства Вадим Соков.

Он уточнил, что все нарушения, допущенные МУП «Управление заказчика», было предписано устранить в предельно сжатые сроки. Составлен протокол о совершении административного правонарушения. Управляющая компания была признана виновной в нарушении части 4 статьи 9.16 КоАП РФ о несоблюдении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений.

«К организации применены меры административного воздействия в виде штрафа на сумму 20 тысяч рублей», – дополнил Соков.

Он подчеркнул, что сотрудники ведомства стараются оперативно реагировать на публикации СМИ о нарушениях в содержании многоквартирных домов подмосковного региона.

«В данном случае, после вышедшего в эфир сюжета и предписания областного надзорного ведомства МУП «Управление заказчика» порадовало жителей вышеуказанного многоквартирного дома устранением всех выявленных в ходе проверки нарушений», – заключил Соков.