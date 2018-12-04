РИАМО - 4 дек. Во вторник президиум правительства столицы принял распоряжение «Об организации празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», оргкомитет по подготовке к празднованию возглавил мэр города Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Основной задачей оргкомитета станет разработка и реализация плана мероприятий по празднованию в 2020 году 75-летия Победы. По традиции в план войдут юбилейные торжества, патриотические и мемориальные акции, проводимые на общегородском, окружном и районном уровнях и в городских школах», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделят медицинскому обслуживанию и решению социально-бытовых вопросов ветеранов войны и тружеников тыла, реставрации и приведению в порядок памятников героям ВОВ и воинских захоронений. В городе продолжат работу по присвоению городским площадям, улицам и паркам имен участников войны.

«В состав оргкомитета вошли руководители профильных органов исполнительной власти Москвы и федеральных структур, префекты административных округов, председатель Московской городской думы, а также руководители крупнейших ветеранских организаций столицы», — добавляется в сообщении.

В оргкомитет вошли руководители Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области», Региональной общественной организации Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы, Московского дома ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил, Московской общественной организации ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны – пенсионеров).

Оргкомитет возглавил Собянин.