РИАМО – 4 дек. На площадках гимназии имени Евгения Примакова и Одинцовской лингвистической гимназии 6 и 7 декабря пройдет ежегодный форум молодых педагогов, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В период с 6 по 7 декабря 2018 года в Московской области состоится ежегодный форум молодых педагогов. На мероприятие приглашены молодые специалисты из всех муниципальных образований. Всего планируется участие свыше 200 человек», – говорится в сообщении.

Форум молодых педагогов проходит с 2011 года.

«Форум традиционно проводится для молодых специалистов, приступивших к работе в текущем году. Он несет важную задачу – распространить передовой опыт молодых педагогов, развить их творческие инициативы, а также повысить престиж профессии. Для гостей форума будут работать секции, мастер-классы, творческие мастерские», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

По ее словам, молодые специалисты также смогут посетить открытые уроки лучших учителей Московской области.

В рамках мероприятия также назовут имена победителей областного конкурса «Педагогический дебют».