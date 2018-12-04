РИАМО - 4 дек. Депутаты Московской областной думы в ходе внеочередного заседания во вторник приняли закон о бюджете Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Более 40 поправок приняты. Одна поправка отклонена. Дополнительных предложений нет. Решение принято. Бюджет утвержден в целом», - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Как ранее сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан, новый трехлетний бюджет спланирован с учетом прогноза социально-экономического развития региона. В предстоящий трехлетний период в Подмосковье прогнозируется рост ВРП на 12%, индекса промышленного производства – на 23%, инвестиций в основной капитал - на 27,5%.

Бюджет на 2019-2021 годы социально ориентирован: 75% расходов пойдут на социальные нужды; 10% - на поддержание региональной инфраструктуры и содержание дорог; 5% - на создание новой социальной инфраструктуры (школы, детсады, больницы); 10% - на увеличение экономического потенциала.

Общий объем доходов бюджета Московской области составит: в 2019 году – 529,6 миллиарда рублей, в 2020 году – 578,5 миллиардов рублей, в 2021 году – 634,2 миллиарда рублей. Общий объем расходов составит: в 2019 году – 580,2 миллиарда рублей, в 2020 году – 634,2 миллиарда рублей, в 2021 году – 680,1 миллиарда рублей.

Расходы на реализацию государственных программ Московской области в 2019 году составляют 97,2% от общего объема расходов, в 2020 году – 96,8%, в 2021 году – 93%.