РИАМО – 4 дек. На популярных туристических маршрутах столицы появятся первые автобусы-амфибии, они будут курсировать от парка «Зарядье» и проходить мимо самых главных достопримечательностей Москвы, сообщает во вторник РИА Новости.

«Уже в 2020 году в Москве начнется тестирование первых образцов нового вида городского транспорта. Ожидается, что первый маршрут автобусов-амфибий пройдет через центр города – транспорт будет отправляться от парка «Зарядье» мимо Красной площади, МГУ, храма Христа Спасителя и других популярных мест», – говорится в сообщении.

Современный городской транспорт будет проходить часть пути по улицам, а другую – по акватории Москвы-реки.

«Автобус способен не только ездить, но и плавать благодаря своей нижней части, которая имеет скошенное дно, как у катера. Руль в «амфибиях» может располагаться не только слева или справа, но и по центру», - отмечается в материале.

Для большего удобства в кабине плавающего автобуса можно будет установить радиостанцию с приборами морской навигации. Данный вид автобусов безопасен и экологичен для природы и водоемов.

В данный момент автобусы-амфибии чаще всего используют для проведения экскурсий в мегаполисах мира.

«Они курсируют в Амстердаме, Бостоне и Сан-Франциско в США, Оттаве, Монреале и Торонто в Канаде, в Глазго, Будапеште и Роттердаме», - уточняется в материале.

Власти столицы намерены в течение трех лет выделить «Мосгортрансу» порядка 425 миллионов рублей на приобретение и обслуживание туристических автобусов-амфибий. В 2019 году субсидия на это может составить 325 миллионов рублей, и по 50 миллионов планируют направлять в следующие годы.

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