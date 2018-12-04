РИАМО - 4 дек. В 2019 году в столице родители новорожденных смогут высаживать в парках именные деревья в рамках новой программы, всего за 7 лет в городе было высажено 6 миллионов новых деревьев и кустарников, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский доложил о работе по озеленению города в 2018 году и планах на 2019 год.

«В 2019 году в Москве будет начата реализация новой семейно-экологической программы «Наше дерево», в рамках которой родители новорожденных москвичей смогут высаживать именные деревья в городских парках», — говорится в сообщении.

Всего в следующем году в столице планируют высадить свыше 700 тысяч деревьев и кустарников в ходе проведения акции «Миллион деревьев», комплексного благоустройства, высадки на природных территориях, в новой Москве, акции «Наше дерево» и в рамках других программ.

«Всего в 2011-2018 годах в Москве было высажено 6 миллионов новых деревьев и кустарников. Из них в 2018 году – порядка 1 миллиона новых зеленых насаждений: 93 тысячи деревьев и 902 тысячи кустарников», — добавляется в сообщении.

В рамках акции «Миллион деревьев», которая проводится с 2013 года, было высажено 100,7 тысячи деревьев и 2,2 миллиона кустарников. Дополнительно было озеленено 18,6 тысячи дворов. В 2018 году в ходе акции было высажено 10,3 тысячи деревьев и 340,2 тысячи кустарников.

По итогам голосования на «Активном гражданине» было дополнительно озеленено 1969 дворов.