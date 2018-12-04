РИАМО - 4 дек. Депутаты Московской областной думы на внеочередном заседании во вторник приняли закон «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона принят в целом», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проект бюджета фонда ОМС Московской области на 2019-2021 годы был сформирован в соответствии с Бюджетным кодексом России, федеральным законом №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными актами.

«Прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2019 год - в сумме 127,3 миллиарда рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования - в сумме 102,6 миллиарда рублей, бюджета Московской области - в сумме 13,2 миллиарда рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации - в сумме 10,9 миллиарда рублей», - говорится в документе.

Общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год составляет 127,3 миллиарда рублей, основной расходной статьей является финансовое обеспечение медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС на территории региона.

Объем межбюджетного трансферта из бюджета федерального фонда ОМС составляет на 2020 год – 110,3 миллиарда рублей, на 2021 год – 117,5 миллиардов рублей.