РИАМО - 4 дек. В жилом доме на улице Пойденко в селе Наро-Фоминского горокруга отремонтировали кровлю, до проверки работников Госжилинспекции на козырьке подъезда рос мох, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Управляющая организация ООО «УК ЖКХ «Апрелевка» из Наро-Фоминского городского округа исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений в содержании дома №17 по улице Пойденко в Апрелевке. В числе прочих нарушений были выявлены трава и мох, которые выросли на подъездных козырьках и свесах кровли», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

В ходе проверки готовности дома к осенне-зимнему периоду инспекторы, помимо ненормативных «зеленых насаждений», обнаружили также неисправные входные двери без доводчиков, гниющие и покоробленные оконные рамы. Сами окна зачастую состояли из половинок стекол, либо были застеклены «в одну нитку».

Все нарушения предписали устранить в течение полутора месяцев. «УК ЖКХ «Апрелевка» исполнила требования Госжилинспекции в полном объеме.

«Однако за нарушение законодательства об энергосбережении и энергоэффективности персональную административную ответственность пришлось нести должностному лицу организации», – уточнил Соков.

Он добавил, что главный инженер управляющей компании должен оплатить 5 тысяч рублей штрафа.