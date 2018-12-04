РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске после жалобы жительницы установили павильон на улице Колхозная на остановке «Магазин», установку части автобусных павильонов планируют завершить до конца текущего года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что на улице Колхозная на остановке «Магазин» снесли остановочный павильон, вскоре на том месте установили остов нового, а затем его и вовсе демонтировали, теперь там остался только поврежденный асфальт. Домодедовское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» рассмотрело обращение по вопросу установки остановочного павильона на остановочном пункте «Магазин» на автомобильной дороге Подольск, улица Колхозная (0 километр – 1,259 километр).

«Работы по установке остановочного павильона на указанном остановочном пункте выполнены (фотоматериалы прилагаются). Еще не все работы по программе завершены, все работы будут выполнены до конца текущего года», – сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог № 4 Игорь Мясоедов.

Указанная в обращении автодорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Всего на территории Подольска расположено 425 остановок общественного транспорта, в том числе 332 на региональных дорогах, 93 – на муниципальных дорогах. На основании поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры была сформирована программа по замене автопавильонов на дорогах областного и муниципального значения. Для выполнения работ был заключен контракт с подрядной организацией АО «Приоритет-строй-инжиниринг».

В округе подлежат замене 228 автопавильонов на дорогах регионального значения и 72 павильона – на автодорогах местного значения. На замену было предложено три типа автобусных павильонов – «Центр», «Стандарт» и «Межгородской».