РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В Подольске неизвестный въехал в два припаркованных автомобиля у парка имени Талалихина и скрылся с места аварии, в настоящее время разыскиваются очевидцы происшествия, сообщил «РИАМО в Подольске» один из пострадавших.

«Инцидент произошел сегодня (4 декабря – ред.) ночью между 00:00 и 5:00 утра на перекрестке улиц Рабочая и Кооперативного проезда на парковке перед парком имени Талалихина. Неизвестный задел два автомобиля – серую Mazda-6 и серебристую Peugeot-306 и скрылся с места ДТП. В результате аварии остались следы краски на машинах и запчасти виновника красного цвета», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время разыскивает свидетелей дорожного инцидента и просит всех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в личные сообщения Павлу Коротееву в соцсети «ВКонтакте».