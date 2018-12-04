РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 дек. В подмосковном Красногорске управляющая компания ООО «Территория комфорта-Опалиха» вернула жителям дома на улице почти 100 тысяч рублей переплаты за отопление по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По предписанию Госжилинспекции Московской области ООО «Территория комфорта-Опалиха» произвела перерасчет платежей за отопление жителям многоквартирного дома №9 по улице Дежнева в микрорайоне Опалиха горокруга Красногорск. Общая сумма перерасчета собственникам и нанимателям МКД составила 99 тысяч 765 рублей», – говорится в сообщении.

Жители направили в надзорное ведомство обращение, в котором указали, что управляющая организация начислила им за май 2018 года существенную сумму за отопление, хотя официально отопительный сезон завершился 28 апреля. В ходе документарной проверки государственные жилищные инспекторы подтвердили этот факт.

«Управляющая организация ООО «Территория комфорта-Опалиха» незаконно произвела начисление платы за отопление за период с 29 апреля по 23 мая 2018 года, чем нарушила «Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги» и Постановление администрации городского округа Красногорск «Об окончании отопительного периода 2017-2018 годов», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В связи с выявленными нарушениями, Госжилинспекция Московской области предписала управляющей компании ООО «Территория комфорта-Опалиха» произвести возврат незаконно начисленной платы за отопление всем собственникам помещений данного дома.

«По истечении установленного срока ООО «Территория комфорта-Опалиха» отчиталось об исполнении выданного предписания», – заключил Соков.