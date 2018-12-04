РИАМО – 4 дек. Арбитражный суд признал законным предписание Госжилинспекции Московской области о восстановлении работоспособности видеокамер в лифтах одного из домов в Химках, суд отказался удовлетворить требования управляющей компании «ПИК-Комфорт», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В мае текущего года жилищные инспекторы установили, что видеокамеры, расположенные в грузовых и пассажирских лифтах 1 и 2 подъездов дома №59 на Молодежной улице, находятся в неработоспособном состоянии. Было выдано предписание об устранении нарушения в течение двух месяцев.

«ПИК-Комфорт» оспорил законность предписания в Арбитраже. Однако суд счел, что надлежащих доказательств невозможности эксплуатации видеокамер в лифтах не было представлено. Было отмечено, что ООО «ПИК-Комфорт» приняло лифты и лифтовое оборудование, в состав которого были включены и видеокамеры, каких-либо претензий по качеству данного оборудования, невозможности его использования обществом не заявлялось», – отмечается в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, Арбитражный суд пришел к выводу, что выданное надзорным ведомством предписание не подлежит отмене, поскольку соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

«Заявленные управляющей компанией «ПИК-Комфорт» требования были оставлены без удовлетворения», – заключил он.