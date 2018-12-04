РИАМО - 4 дек. Второй этап реконструкции Старошереметьевского шоссе в Подмосковье начнется в первом квартале следующего года, после завершения работ улучшится транспортная доступность международного аэропорта «Шереметьево», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства» подписало контракт с ООО «Трансстройсервис» на реализацию второго этапа реконструкции Старошереметьевского шоссе (автодорога Шереметьево-1 - Шереметьево-2). В рамках работ планируется строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Старошереметьевского шоссе, автомобильной дороги Лобня - аэропорт «Шереметьево», Шереметьевского шоссе. К строительно-монтажным работам планируется приступить в первом квартале 2019 года», - говорится в сообщении.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, реконструкция Старошереметьевского шоссе будет осуществляться на участке Шереметьевского шоссе от терминала В до грузового терминала и на всем протяжении Авиационной улицы с выходом на Шереметьевское шоссе.

«Реализация объекта позволит улучшить транспортную доступность международного аэропорта «Шереметьево». В настоящее время ведется оформление и передача подрядчику документации, после чего начнется подготовка территории и перенос инженерных коммуникаций. К строительно-монтажным работам планируется приступить в первом квартале 2019 года. Завершить реконструкцию планируется в 2020 году», - сказал Гержик.

Проектом предусмотрено устройство четырехполосной транспортной развязки в одном уровне с односторонним движением по кольцу. Общая протяженность участка реконструкции составит более трех километров. В настоящее время участок работает на пределе пропускной способности. Так, ежедневно здесь проезжают от 10 тысяч до 35 тысяч автомобилей. Реконструкция позволит вдвое увеличить пропускную способность объекта – до 70 тысяч автомобилей в сутки.

В рамках проекта предусмотрена установка четырех остановочных пунктов общественного наземного транспорта с устройством заездных карманов, а также строительство четырех надземных пешеходных переходов. В целях обеспечения их доступности для маломобильных граждан, внутри опор башенного типа установят вертикальные подъемные платформы. Также в соответствии с проектом будет выполнен ремонт существующих примыканий и пересечений.

На период реконструкции в зоне производства работ движение транспорта ограничиваться не будет. Для удобства автомобилистов будут организованы временные проезды и частичные расширения проезжей части.

Стоимость государственного контракта на строительно-монтажные работы составляет 1,3 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет средств дорожного фонда Московской области.

Объект расположен в Химках вблизи Северного терминального комплекса аэропорта «Шереметьево». Реконструкция сооружений аэродрома выполняется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». В соответствии с долгосрочным планом развития аэропорта «Шереметьево» предусмотрено развитие Северного терминального комплекса, включающее реконструкцию и расширение терминалов В и С, что позволит увеличить пропускную способность аэропорта.

Второй этап реконструкции Старошереметьевского шоссе является частью комплексных мероприятий по улучшению транспортной доступности международного аэропорта «Шереметьево» и городского округа Химки. В период с 2017 по 2018 годы здесь построено и реконструировано четыре дорожных объекта, в том числе восстановлены мосты через реку Клязьму на Шереметьевском шоссе, расширен до четырех полос движения участок Старошереметьевского шоссе, связывающего между собой аэровокзальные комплексы аэропорта.

В мае 2018 года за счет завершения строительства разворотной петли у гостиницы «Новотель» снижена транспортная нагрузка на терминалы D, F, E. Кроме того, ликвидирована пробка у нового терминала B за счет расширения участка Шереметьевского шоссе с двух до 3-5 полос движения и организации одностороннего движения.