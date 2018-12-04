РИАМО - 4 дек. Управляющая организация из Сергиева Посада утеплила входные группы в подъездах дома на Московском шоссе после визита сотрудников Госжилинспекции, главный инженер фирмы был оштрафован на 5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Управляющая организация ООО «МосОблЭксплуатация» исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о приведении в порядок многоквартирного дома №13, расположенного на Московском шоссе в Сергиевом Посаде. При проверке обращения собственника жилья инспекторы выявили нарушения соблюдения требований к содержанию общего имущества многоквартирного дома.

«МКД еще 10 лет назад был признан ветхим, однако, сравнительно недавно, его лишили статуса дома, подлежащего расселению. В процессе внеплановой выездной проверки, проходившей в присутствии жителей и с участием представителя управляющей организации, установлено, что конструктивная схема несущих элементов строения не нарушена, ограждающие конструкции кровли в удовлетворительном состоянии, коммунальные услуги предоставляются круглосуточно, бесперебойно», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он уточнил, что было зафиксировано, что УК не приняла мер по обеспечению теплозащитных свойств стен и входных дверей в подъезд вышеуказанного дома.

«Таким образом, управляющая организация нарушила требования о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах», – подчеркнул Соков.

В связи с этим ООО «МосОблЭксплуатация» не только получило от надзорного ведомства предписание об устранении всех выявленных нарушений в течение 19 дней, но также в адрес главного инженера управляющей организации был составлен административный протокол.

«Должностное лицо было оштрафовано на 5 тысяч рублей за нарушение части 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации», – поясняется в материале.

В ходе контрольной проверки государственные жилищные инспекторы зафиксировали исполнение предписания в полном объеме в установленные сроки.