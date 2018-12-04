РИАМО - 4 дек. В Подмосковье планируют организовать спортивные секции для людей, больных диабетом, в настоящее время в регионе зарегистрировано 224 тысячи пациентов с этим заболеванием, сообщил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит научно-практическая конференция «Совершенствование диабетологической службы Московской области».

«Совместно с общественными организациями, с Ириной Эдуардовной (Слуцкой, заместителем председателя комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы - ред.) будем прорабатывать вопрос о создании секций, в частности по скандинавской ходьбе, с тем, чтобы вовлечь пациентов в занятия физической активностью», - сказал Матвеев.

Он также отметил, что первоочередной задачей в регионе является обеспечение пациентов лекарственными препаратами.

«Мы тему диабета обсуждаем с медицинскими работниками, с пациентами, с общественными организациями. Для нас это очень важно, очень серьезно, потому что только в области у нас зарегистрировано 224 тысячи пациентов с диабетом. И если мы не сможем обеспечить комплексный процесс лечения, а это, помимо медикаментов, правильный образ жизни, правильное питание, физическая нагрузка, и без всего этого очень сложно диабет контролировать. Наша общая задача - обеспечить своевременное и грамотное, комплексное даже не лечение, а жизнь пациентов с сахарным диабетом», - добавил Матвеев.