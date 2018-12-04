РИАМО – 4 дек. Четыре электробуса вышли на маршрут №80, который проходит от 6-го микрорайона Бибирева по Алтуфьевскому шоссе, улицам Лескова и Широкой – до Осташковской улицы, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Маршрут №80 стал вторым по счету, где начали курсировать электробусы. Преимущества транспорта нового поколения теперь смогут оценить еще больше горожан. По мере поставки мы будем увеличивать число электробусов и выпускать их на маршруты и в других районах столицы. Всего по улицам города сегодня курсирует 21 автобус на электрической тяге», – сказал главный инженер ГУП «Мосгортранс» Павел Хмелев.

С сентября текущего года электробусы работают на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. В общей сложности они перевезли 450 тысяч пассажиров.

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«Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет», – уточняется в материале.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.