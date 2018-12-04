РИАМО - 4 дек. Специалисты негосударственного проекта «Росконтроль» исследовали состав мяса курицы и индейки и определили, какое из них более полезно, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

По итогам исследований специалисты признали победу за индейкой. В частности, два вида мяса сравнивали по уровню содержания пищевых веществ, которые помогают сбросить вес.

«Выяснилось, что более диетическим продуктом является индейка. На 100 граммов филе индейки приходится 0,7 грамма жира и 24 грамма белка, в то время как 100 граммов куриного филе содержат 2,6 грамма жира и 21 грамм белка. Кроме того, выяснилось, что в индейке содержится больше триптофана — аминокислоты «гормона радости», а холестерина — меньше», - отмечается в материале.



Однако эксперты порекомендовали не отказываться от употребления курицы, поскольку она является достаточно питательным продуктом. В целом, добавили в «Росконтроле», разница между мясом курицы и индейки незначительная.

«Росконтроль» – первый масштабный негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг. «Росконтроль» объединяет ведущие исследовательские лаборатории и научные институты России, общества и объединения защиты прав потребителей. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности России, безопасности и качества товаров. Также среди целей «Росконтроля» - консолидация экспертов, защита прав потребителей и поддержка добросовестного бизнеса.