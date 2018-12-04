РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 дек. В подмосковном Подольске планируют снести пять недостроенных домов ТСЖ «Фетищево» на улице Юбилейной, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Между администрацией Подольска и застройщиком ООО «АВМ-СТРОЙ», инвестором ООО «Авиком» 27 марта 2009 года был заключен инвестиционный контракт на строительство 10 жилых домов переменной этажности по адресу: Подольск, улица Юбилейная. В связи с неисполнением инвестором-застройщиком обязательств решением Арбитражного суда Московской области 26 апреля 2016 года инвестиционный контракт был расторгнут.

«В настоящее время инвестор строительства отсутствует. В этой связи администрацией Подольска формируется документация для подачи искового заявления в суд в целях получения положительного решения о сносе объектов строительства – недостроенных жилых домов №№ 3, 7, 8, 9, 10, расположенных на улице Юбилейная», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Сергей Цаплинский.

Комитет имущественных и земельных отношений администрации горокруга заключил контракт с частным охранным предприятием «Перспектива-4» для охраны объектов незавершенного строительства и безопасности населения. С 1 сентября текущего года на территории строительной площадки установлен круглосуточный пункт охраны.