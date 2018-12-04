РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 дек. К новогодним праздникам в Балашихе проведут свыше 1 тысячи развлекательных мероприятий, центральной площадкой станет парк «Пехорка», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Главным местом проведения праздничных мероприятий в Балашихе станет центральный парк «Пехорка». Мы предусматриваем и ряд других площадок – это в том числе парк на улице Заречная. <…> Пестовский парк в микрорайоне Железнодорожный мы планируем открыть к концу декабря и там проводить январские праздники. <…>. Всего в Балашихе будет организовано более тысячи мероприятий», – сказал глава городского округа Сергей Юров.

Он добавил, что культурно-массовые мероприятия проведут в бывших военных городках – микрорайонах Заря и Северный, где в 2018 году завершили благоустройство общественных пространств – территории возле пруда в Заре и сквера у дома культуры в Северном.

Юров также доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о том, что 13 декабря на территории парка «Пехорка» откроют каток с искусственным покрытием и ледяную горку с двумя спусками для тюбинга. На мероприятии организуют кинокаток, на котором проведут 11 новогодних сеансов.

«Будут проводиться занятия по зимнему закаливанию, плаванию, а также скандинавской ходьбе», – уточнил он.

Глава муниципалитета добавил, что на катке в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина зимой будут проводить открытые мастер-классы от хоккеистов и тренеров хоккейного клуба «Авангард».

В декабре для посещения жителей откроют часть территории городской хлопкопрядильной фабрики.

Там запланировано проведение около 30 новогодних мероприятий – творческие мастер-классы, мини-концерты, игры и экскурсии, резюмируется в материале.