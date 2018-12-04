РИАМО – 4 дек. Средняя температура завершившейся осени в России стала второй самой высокой в истории метеонаблюдений, теплее нее оказалась лишь осень 2005 года, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«О завершившейся осени россияне будут вспоминать как о теплой и сухой. На всей территории страны температура воздуха превысила норму. Причем тенденция такова, что чем дальше на север и восток, тем положительные аномалии становятся крупнее и в арктическом регионе превышают плюс 4-6 градусов. Это была вторая самая теплая осень в истории метеонаблюдений в России», — говорится в сообщении.

Теплее прошедшей осени оказался только сезон 2005 года.

Средняя температура осени 2018 года могла достигнуть абсолютного максимума, так как прошедший октябрь стал самым теплым, а сентябрь – третьим самым теплым в метеорологической летописи. Но ноябрьская холодная погода на юге Европейской территории и Сибири не позволила ей стать лидером.

«Средняя температура осени на Северном полушарии Земли замыкает первую тройку самых высоких значений в ранжированном ряду с 1891 года. Помимо России, крупные положительные аномалии сформировались в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Арктике», — добавляется в сообщении.

Помимо этого, есть регионы, где осень оказалась заметно холоднее обычного. Это, прежде всего, Канада, где прошедшая осень – самая холодная в XXI столетии. В США средняя температура осени близка к норме, но ноябрь — один из самых холодных за прошедшие годы текущего столетия.