РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 дек. В подмосковном Подольске до 13 декабря будет работать пункт приема подарков для детей из малоимущих семей, передать игрушки или теплую одежду смогут все желающие, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум»» в соцсети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Максимум» в Подольске проводит благотворительную акцию по сбору подарков для детей из малоимущих семей. Все желающие смогут подарить настольные и развивающие игры, наборы для самых маленьких, а также школьные принадлежности, теплую одежду и сладкие подарки», – говорится в сообщении.

Пункт приема будет работать до 13 декабря с 10:00 до 20:00. Вещи примут по адресу: поселок Кузнечики, дом 8.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)750-04-82.

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